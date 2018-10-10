Afete Riski Bulunan Bölgeler Uydu Fotoğraflarıyla Belirlenecek

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarıyla 4 ilde afet riski taşıyan bölgeleri tespit çalışması yürütecek.

AFAD, yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarının temini için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile OKA'nın kullandığı Coğrafi Bilgi Sistemi'nin imkanlarının kullanılması yönünde iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında OKA, "Orta Karadeniz Bölgesinde Rekabetçiliğin Artırılması" projesi çerçevesinde kurduğu Coğrafi Bilgi Sistemi'nin yazılım, donanım ve yüksük çözünürlüklü fotoğraflarını AFAD ile paylaşacak.

AFAD Samsun Müdürü Levent Uçarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları sayesinde Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun'da afet riski taşıyan bölgeleri tespit edeceklerini söyledi.

Uydu fotoğraflarının afet durumunda acil müdahale ve senaryo geliştirme çalışmalarında oldukça fayda sağlayacağına işaret eden Uçarlı, "Bölgemiz sel ve heyelan konusunda hassas yerdedir. Bunun için 2011 yılından itibaren 19 Mayıs, Ladik, Atakum, Kavak ve Vezirköprü ilçelerinde afet etütlerinin hazırlanması için bina sayımı ve sayısallaştırılması yapıyoruz." dedi.

Uçarlı, gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarından afet riski taşıyan bölgelerin heyelan, kaya ve çığ risk haritalarının oluşturulmasında afet yönetimi, afetsellik bilinçlendirme, hak sahipliği, acil müdahale ve senaryo geliştirme çalışmalarında yararlanacaklarını kaydetti.