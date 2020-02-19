"Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında ilk sertifikalı eğitim Sincan Belediyesine verildi

19.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Anda Kardeşe Vefa Derneği işbirliğiyle başlayan Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi, yerel yönetimler arasında ilk Sincan Belediyesinde verildi.



Sincan Lale Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde konuşmacı olarak Afet Bilinci Eğitmeni Gökhan İldaş yer aldı. Eğitime Sincan Belediyesi personelleri ile vatandaşlar katıldı. Eğitimde afet nedir, afet anında ve sonrasında nasıl en az zararla kurtulunur, ilk yardım nasıl uygulanır konuları ele alındı. Afet Bilinci Eğitmeni İldaş, hangi afet durumlarında hangi tedbirlerin alınacağı ile ilgili bilgiler vererek, bazı korunma yollarını uygulamalı olarak anlattı. İldaş, "Çevremizdeki tehlikelere karşı önlem almayı öğrenmeliyiz. Unutmayın tehlikeyi yok edemeyiz, yok sayamayız; fakat alacağımız önlemlerle zararın en az seviyede olmasını sağlayabiliriz. Bu bizim elimizde" diye konuştu.



Eğitimde ayrıca eşyaların duvara sabitlenmesi, vatandaşların yanlarında kimlik bilgileri ve yakınlarının telefon numaralarının yer aldığı bir kart bulundurması, her bireyin mutlaka acil durum çantası hazırlamasının önemi ile acil durum sonrası nerede toplanılması ve kaçış planının önceden yapılması gerektiği vurgulandı.



Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Yaşanan acıların tekrarlanmaması adına vatandaşlarımızın daha bilinçli hareket etmesini önemsiyoruz. AFAD ile Anda Kardeşe Vefa Derneği işbirliği ile düzenlenen eğitimimiz gayet verimli geçti. Vatandaşlarımızın geleceğe daha umutlu bakması için eğitimlerimiz artarak devam edecektir. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha afet göstermesin" dedi.



Eğitimin ardından katılımcılara "Afet Bilinci Farkındalık Eğitim" sertifikası verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA