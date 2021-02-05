Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen'den "Afet Eğitim Yılı" çalışmalarına ilişkin öneriler Açıklaması

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, afet eğitimlerinin sürdürülebilirliğinin, uzman kişiler tarafından yapılmasının, güncel ve doğru bilgileri içermesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Bu yıl AFAD ile İl Afet ve Acil Müdürlüklerince çok sayıda afet bilinci eğitimleri verileceğini belirten Özmen, bu tür durumlara dirençli toplum oluşturmanın ilk ve en önemli adımlarından birinin eğitimler olduğunu dile getirdi.

2021'in "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin son derece yerinde olduğunu vurgulayan Özmen, bu yılın verimli ve faydalı geçebilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Özmen, şöyle devam etti:

"Afet Eğitimi Yılı kapsamında yapılacak eğitimlerde, hedef kitleye hangi mesajları nasıl ve hangi öncelik sırasında vermek gerektiği, eğitim ve eğitim materyallerinin bir bütünlük halinde ve birbirini tamamlayacak şekilde kurgulanması gerektiği gibi birçok faktör göz önüne alınarak ve bir yol haritası belirlendikten sonra yapılması oldukça yararlı olur. Türkiye'de bu konuda AFAD tarafından yapılan birçok çalışmanın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı ile yapılan 'Okul Tabanlı Afet Eğitim Projesi' ve buna benzer diğer başka projeler, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi, Türk Kızılay gibi birçok kurum ve kuruluş tarafından çok sayıda çalışma yapılmış ve birçok eğitim materyali hazırlanmıştır."

Bunlardan mutlaka yararlanılması, varsa eksikliklerin giderilmesi gerektiğini aktaran Özmen, "Bu eğitimlerin sürdürülebilir olması, uzman kişiler tarafından yapılması, güncel ve doğru bilgileri içermesi son derece önemli. Eğitimler, afet ve afet yönetimi konularında var olan yanlış ön yargıları değiştirecek nitelikte, bir plan ve hedef doğrultusunda birbirini tamamlayacak şekilde ve toplumun her kademesini kapsayacak şekilde yapılmalı." diye konuştu.

"Uzman kişiler tarafından standartlar oluşturulmalı"

Özmen, eğitimlerin tutum ve davranışlarda olumlu yönde değişikliklere yol açabilecek kalitede olması gerektiğini dile getirdi.

Eğitimlerin 2021 Afet Eğitim Yılı ile sınırlı kalmaması gerektiğine işaret eden Özmen, "Eğitimlerin, ülkemizde ve dünyada yaşanan deneyimlere bağlı olarak sürekli değişebilmesi, güncellenebilmesi, kapsamının gelişebilmesi ve sürdürülebilir olması gerekir. Alanında ve eğitim konusunda uzman kişiler tarafından standartlar oluşturulmalı. Çalışmalar, afete dirençli toplum oluşturma ve afet kültürü yaratmaya yönelik doğru eğitim ve öğretim programlarıyla oluşturulan bütünlüklü bir eylem planı kapsamında yürütülmelidir." diye konuştu.

Afet Eğitim Yılı kapsamında yapılacak eğitimlerin sadece 'afet bilinci' eğitimleriyle sınırlı olmaması gerektiğini belirten Özmen, şöyle konuştu:

"Özellikle kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerde afet ve afet yönetimi ile ilgili konularda çalışma yapan personelin, vali ve kaymakamların, milletvekillerinin, özel sektörün, medya ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan personelin de afet ve afet yönetimi konusunda eğitilmesi gerekir. Eğitimlerde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön lisans programı kapsamında afet yönetiminin birçok farklı alanıyla ilgili hazırlanmış olan ders kitapları ve eğitim materyallerinden de yararlanılması gerekir. Böylece kısa bir zaman içinde kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelere yasa ve yönetmeliklerle verilmiş afet yönetimi ile ilgili görevlerin çok daha iyi yapılmasına katkı sağlanmış olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe