Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bahar Döneminde Öğrenci Alacak

GİRESUN (Habermetre) - Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 2021-2022 Bahar Dönemi İçin Öğrenci Alacak...

Konuyla ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğümüzün hazırladığı basın duyurusu aşağıdadır:

Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle birçok doğal afetin tehdidi altında bulunmaktadır. Afetler oluş zamanı belirli olmayan durumlar olduğundan sürekli hazır olunmayı gerektirmektedir. Afet anlarında ve sonrasında hızlı müdahale insan hayatını kurtarmada son derece önemlidir. Afetin gerçekleştiği andan itibaren her türlü yardıma hazır olmak ise ancak iyi bir planlama ve yetişmiş insan gücü ile mümkündür. Giresun Üniversitesi; disiplinlerarası yaklaşımla eğitim ve araştırma odaklı bir üniversite olmasının yanında çevreye duyarlılık ve toplumsal yararlılığı önceleyen bilimsel konularda bölgesinde söz sahibi olmayı hedeflemektedir. Günümüzde iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler ve doğal afetler nedeniyle büyük kayıplar yaşayan ülkemizin çoğu bölgesinde olduğu gibi özellikle Karadeniz Bölgesinde giderek artan afet riskinin en aza indirilmesinde afet öncesinde önleyici ve sonrasında onarıcı ve sürdürülebilir stratejileri hayata geçirebilecek; risk analizi, planlama ve afet yönetiminde uzmanların yetiştirilebilmesi açısından Üniversitemiz bünyesinde Afet Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programının açılması için yapmış olduğumuz başvurumuz Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilerek program açılmış olup bahar döneminde öğrenci alımı yapılacaktır.

Multidisipliner bilimler ile yaşam arasında bir köprü vazifesi sağlayacak olan Afet Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı sayesinde; afet yönetimi alanında Ülkemizde büyük miktarda uzmanlaşmış nitelikli ve donanımlı insan gücü açığı karşılanmış olunacaktır. Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programı kapsamında; afete hazırlık, afet yönetimi ve afet sonrası planlama ve toplumun afetin yıkıcı etkilerinden korunması alanlarında sosyal, sağlık, fen ve mühendislik bilimlerinin kullanımına dayalı olarak hazırlanan dersler ile multidisipliner teorik ve uygulamalı bir eğitim verilecektir. Özellikle kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu tezli yüksek lisans programı ile Afet Yönetimi alanında uzmanlaşmalarına imkan sağlayacak teknik bilgi ve yöntemlerin öğretilmesi, çeşitli uygulamalarla yetkinlik kazandırılması sağlanacaktır. Giresun'un ve ülkemizin afet uzmanı ve buna bağlı kamu ve özel sektördeki alanlarda çalışan uzman personel ihtiyacını karşılayabilecektir.

Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, Sivil Savunma ve Kurtarma Müdürlüklerinde, Belediyelerde (İtfaiye Teşkilatlarında), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve daha pek çok Kamu Kurumlarının ilgili teşkilatlarında, Özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarında, Afet Yönetimi ile ilgili alanlarda, Üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim elemanı olarak, uluslararası kuruluşlarda ve afet yönetimi ile ilgili organizasyonlarda Afet Yönetim Uzmanı olarak çalışma ve fayda sağlama imkanı bulabileceklerdir. Dolayısıyla Aralık 2021 sonu itibariyle, lisans mezunları ile birlikte bölgemizin ilgili kuruluşlarında görev yapan personelleri de mesleki gelişimleri için bu programa davet etmekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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