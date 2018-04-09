Afet Toplanma Alanlarının Tabela Montajları Yapılıyor

İlçe genelinde Afet Toplanma Alanları'nın sayısını 387'den 400'e çıkaran Beylikdüzü Belediyesi, deprem başta olmak üzere olası bir afet durumunda, vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderebilmeleri için belirlenen toplamda 2 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki 400 adet Afet Toplanma Alanı'nın tabela montajlama çalışmalarını sürdürüyor.

Afet acil eylem planlarını, mevcut tüm tehlikelere karşı risk analizlerini yaparak en kötü senaryoya göre ilçe nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde planlayan Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde belirlenen 400 adet Afet Toplanma Alanı'nın tabela montajlama çalışmalarını yapıyor. Plan ve Proje Müdürlüğü Afet Yönetim Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, pilot uygulama alanı olarak seçilen Büyükşehir Mahallesi'nde, 17 adet Afet Toplanma Alanı'nın tabela montajlama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca; Büyükşehir Mahallesi'nde vatandaşların acil toplanma alanlarını öğrenmeleri için 200'e yakın binanın görünür yerlerine de toplanma alanlarının neresi olduğunu gösteren tabelalar asıldı.

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AFET TOPLANMA ALANLARI'NI BİLİYOR MUSUNUZ?

Yıkıcı bir afetin ardından gidilecek güvenli toplanma alanlarının varlığının ve vatandaşlar tarafından önceden bilinmesinin çok önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Gürkan Akgün, "Afet Toplanma Alanları, bilhassa deprem sonrası ilk yardım ve geçici konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için hayati öneme sahip alanlardır. Beylikdüzü Belediyesi olarak ilçe genelinde Afet Toplanma Alanları'nın sayısını 387'den 400'e çıkardık. Ayrıca; vatandaşlarımızın 'Afet Anında Beylikdüzü'nde Nereye Sığınacağız?' sorusunun yanıtını bilmeleri için de ilçe genelinde toplanma alanlarını gösteren tabela montaj çalışmalarımızı ivedilikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız oturdukları binaya en yakın toplanma alanını Beylikdüzü Belediyesi'nin resmi internet sitesindeki Afet Bilgi Sistemi'nden de öğrenebilirler." açıklamasında bulundu. Plan ve Proje Müdürü Gürkan Akgün, vatandaşlara da "Olası bir afet sonrasında ilk korku ve panik halini atlatabilmeniz, doğru bilgiye hızlıca ulaşabilmeniz, acil lojistik hizmetine erişebilmeniz adına, afet toplanma noktanızı önceden öğrenin ve binanızda yaşayanları bu konuda bilgilendirin." çağrısında bulundu.