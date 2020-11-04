"Afet Teyze" Seferihisar'daki depremzedeleri de unutmadı
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"Afet Teyze" Seferihisar'daki depremzedeleri de unutmadı

04.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:03

Türk Kızılay gönüllüsü olan 60 yaşındaki Tansev Oktay, yaşına aldırmadan İzmir'in Seferihisar ilçesindeki depremzedelerin hizmetine koşarak gönülleri fethediyor.

Türk Kızılay gönüllüsü olan 60 yaşındaki Tansev Oktay, yaşına aldırmadan İzmir'in Seferihisar ilçesindeki depremzedelerin hizmetine koşarak gönülleri fethediyor.

Türk Kızılay Urla Şubesi gönüllüsü, çevresinde "Afet Teyze" olarak bilinen emekli gazeteci Oktay, İzmir'in Seferihisar ilçesinde cuma günü yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından vakit geçirmeden bölgeye hareket etti.

Daha önce Denizli ve Çanakkale'deki depremlerde de görev almasından dolayı kurum içinde "Afet Teyze" lakabını alan Oktay, kısmi tsunaminin yaşandığı ilçenin Sığacık Mahallesi'ne Türk Kızılay Urla ekibi ile ulaştı.

Burada çalışmalara kurumun yönlendirdiği şekilde katılan Oktay, ilerlemiş yaşına aldırış etmeden, yorulmadan afetzedelerin tüm ihtiyaçları için koşturuyor.

"İyiliğin cinsiyeti, yaşı yoktur "

Oktay, AA muhabirine, önemli olanın insanın yaşı değil içindeki iyilik duygusu olduğunu söyledi.

Çevresinde "Afet Teyze" ve "gönüllü yaşlı" olarak tanındığını anlatan Oktay, "65 yaş üstü olsam beni tedbir amaçlı burada görevlendirmezlerdi. İyiliğin cinsiyeti, yaşı yoktur. Ben her afete gittim. Çanakkale ve Denizli'de yardım faaliyetlerine katıldım. Kızılay her yerde var ve bundan gurur duyuyorum." dedi.

Yaşının iyilik yapmasına engel olmadığının altını çizen Oktay, şöyle konuştu:

"Yaşlılık önemli değil, aslolan ihtiyarlamamak. Bir kadın olarak acıyı daha iyi hissettiğimizi düşünüyorum. Bu tür bir gönüllülük beni rahatlatıyor. Ben hep zor günlerde yaşadım, zor şartlarda büyüdüm. Ayakta durmayı öğrendim. Bundan sonra da ayaktayım. Türkiye bu depremde çok güzel bir dayanışma örneği gösterdi. Buradaki dayanışmayı bütün alanlara yaymak lazım. Sevgi yaygınlaşsa, bu dayanışma devam etse ülkemizde de dünyada da hiçbir sorun olmaz. Umarım böyle bir dünyada yaşama şansımız olur. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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