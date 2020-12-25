"Afet Risklerinin Azaltılması Türk-Japon Ortak Semineri" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Afet Risklerinin Azaltılması Türk-Japon Ortak Semineri" düzenlendi

25.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:37

Türkiye ve Japonya'nın afet konusundaki iş birliği çerçevesinde, "Afet Risklerinin Azaltılması Türk-Japon Ortak Semineri" düzenlendi.

Türkiye ve Japonya'nın afet konusundaki iş birliği çerçevesinde, "Afet Risklerinin Azaltılması Türk-Japon Ortak Semineri" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, seminer, AFAD ile Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından Japonya'nın Ankara ve Türkiye'nin Tokyo büyükelçiliklerinin katkılarıyla çevrimiçi yapıldı.

Afet önleme politikalarındaki güncel eğilimlerin paylaşıldığı seminerde, sunumların ardından Türk ve Japon firmaları, afet önlemede geliştirdikleri son teknolojileri aktardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, seminerde yaptığı konuşmada, Van depreminde yardıma koşan ancak hayatını kaybeden Dr. Miyazaki'yi andı.

Aynı sene Japonya'daki depremde en uzun süre çalışan ekibin AFAD olduğunu anımsatan Çataklı, "Bu olaylar sonrasında Türk halkı, Japon kardeşlerinin katkı ve desteklerini unutmamıştır. Japon halkı da Türk kardeşlerinin desteklerine minnettar kalmıştır. Depremler konusunda ortak bir kaderi paylaşan Japonya ile Türkiye, sıkı bağlarla birbirine bağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Japon Bakan Yardımcısı Sayın Shigeki Iwai ise 2020'nin iki ülke arasındaki dostluğun temel taşlarından olan Ertuğrul kazasının 130. yılı olduğunu anımsatarak, o zamandan beri, Japonya ve Türkiye'nin, sıkıntılı zamanlarda birbirlerine yardım eden tarihi dostlar olduğunu belirtti.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise 2020'de Türkiye'de yaşanan afetleri ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Elazığ depremi, AFAD'ın karantina çalışmaları, Bursa ve Giresun selleri ile İzmir depremine de değinen Güllüoğlu, İzmir depremine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Halis Özkahya Malcolm Thomas
Tüm Haberler Hisarcık İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Afet Risklerinin Azaltılması Türk-Japon Ortak Semineri" düzenlendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 18:40:32. #1.14#
title