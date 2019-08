Afet müdahale planı toplantısı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Bilmez, her kurumun afet planını kendi içinde yapmasının önemine dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde yapılacak bir tatbikatla Van'da afete müdahalede ne aşamada olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünde yapılan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, AFAD İl Müdürü Osman Uçar, Van'daki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, Van'ın başta deprem olmak üzere birçok afetin yaşanabileceği bir bölgede bulunduğuna dikkat çekerek, afetlere müdahale konusunda çok ciddi planlamaların yapıldığını, ancak birçok kurumun bu planlamaların farkında olmadığını vurguladı. Afet sırasında ve sonrasında kurumlar arasında iyi bir koordinasyona ihtiyaç olduğunu ifade eden Vali Bilmez, "Bir afet durumunda sağlık nerde kriz merkezi kuracak, ulaştırma nasıl harekete geçecek, valilikte nerde toplanılacak, kriz merkezinde kimler görev alacak, hangi kurumda kim kendi biriminde nerde görev alacak buna ilişkin planlamalar var. İşte bu planlamaların eksiksiz uygulanması için özellikle iletişim kanallarının açık, iletişim bilgileri güncel ve hazır olmalı" dedi.

Afete müdahale konusunda yapılan planlamaların ne aşamada olduğunun belirlenmesi için tatbikatların büyük önem arz ettiğini belirten Vali Bilmez, "Önümüzdeki günlerde inşallah bir planlama tatbikatı yapacağız. Şimdi merkezden bazı yerlere alarm veriliyor 'İlinizde sel felaketi oldu, yangın oldu, deprem oldu' diye. Sizin bütün birimleri kaç saat içinde harekete geçirdiğiniz test ediliyor. Bizde bu tür tatbikatları yıl içerisinde birkaç kez yaparak her an afete hazır olduğumuzu göstermeliyiz. Bugün bu toplantıda da AFAD müdürümüz afet sırasında hangi kurumun ne görev yapacağını hatırlatacak. Bundan sonra her kurum da kendi içerisinde planlamasını yapıp alt yapısını harekete geçirecek. Çünkü bölgemizde 30 yılda bir ciddi depremler yaşanıyor. İlimiz dışında bölgemizin de koordinasyonuna destek sunmak zorundayız. Bu toplantımızın da temel amacı farkındalık ve önümüzdeki günlerde yapılacak tatbikatta her kurumun hazır olması. O tatbikat aynı zamanda bizim de karnemizi ortaya çıkaracak" şeklinde konuştu.

Daha sonra Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Osman Uçar, TAMP'ın Türkiye'de yaşanabilecek afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsadığını söyledi. Uçar, Van'daki müdahale planının; deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, endüstriyel kazalar ve toplu nüfus hareketleri gibi afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin rollerini, görev ve sorumluluklarını içerdiğini ifade etti. Van'ın ve bölgenin ciddi fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatan Uçar, "İlimizde ve bölgemizde deprem, sel, heyelan, yangın gibi çeşitli afet türleri yaşanıyor. Son olarak 2011 yılı Van depreminde 644 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1966 kişinin yaralandığı, 40 binin üzerinde yapının hasara uğradığı ve milyarlarca maddi kayıp yaşandığı acı bir gerçektir. Oluşabilecek afet ve acil durumlara yerinde ve zamanında müdahale edebilmek, oluşacak can ve mal kaybını en aza indirmede oldukça önemlidir. Bu anlamda her kademedeki görevli personelin olay haberini alır almaz AFAD İl Müdürlüğümüzdeki kriz merkezinde toplanması çok önemlidir. Bu konuyla ilgili habersiz tatbikatlar İçişleri Bakanlığımızca zaman zaman çeşitli illerde yapılmakta ve ilimizde de her an böyle bir tatbikatın olabileceği bize bildirilmiştir. Yine afetlerde hızlı ve etkin bir koordinasyonun sağlanması için iletişim kanalları etkili bir şekilde kullanılacaktır" diye konuştu.

Toplantı, İl Müdürü Osman Uçar'ın AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmaların slaytlar eşliğinde sunumuyla son buldu. - VAN

Kaynak: İHA