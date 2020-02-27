Afet Müdahale Planı
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Afet Müdahale Planı

Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

27.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:53
Afet Müdahale Planı

Editör Masası

İçişleri Bakanı 'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. (1)

Kaynak: AA


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: Afet Müdahale Planı
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