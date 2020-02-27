Afet Müdahale Planı
Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.
27.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:53
Anadolu Ajansı Editör Masası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. (1)
Kaynak: AA