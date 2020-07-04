Afet Kriminal İnceleme ekibi Hendek'te havai fişek fabrikası patlama bölgesinde Sakarya Hendek bölgesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Afet Kriminal İnceleme ekibi çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Hendek bölgesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Afet Kriminal İnceleme ekibi çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Hendek bölgesinde sabah saatlerinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı Afet kriminal inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA