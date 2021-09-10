Afet konutları inşaatında sona gelindi
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Afet konutları inşaatında sona gelindi

Afet konutları inşaatında sona gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Valisi Okay Memiş, geçtiğimiz yıl Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde Çat ilçesinde evleri yıkılan vatandaşlar için yapılan afet konutlarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, geçtiğimiz yıl Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde Çat ilçesinde evleri yıkılan vatandaşlar için yapılan afet konutlarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Deprem konutlarının yapım aşamasını yerinde görmek ve yapılan çalışmaları yerinde görmek için şantiye alanını gezen Vali Memiş, yüklenici firma ve yetkililerden yapım aşaması konusunda bilgi aldı. 28 konut ve 20 ahırın yapımı çalışmalara devam ediliyor.

Vali Okay Memiş incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Geçen yıl bir deprem yaşadık. Depremin merkez üstü Çat ilçemiz değildi. Yedisu Karlıova bölgesinde deprem meydana gelmişti. Bu depremde civar köylerde bu depremden etkilenmişti. Allah Devletimizden razı olsun. Valilik olarak depremde hasar gören yerlerin hasar tespitini yaptırdık. Depremde ağır hasar olarak 350 konutun bu yıl teslimatını yapacağız. Toplamda 600'e yakın ağır hasarlı vatandaşın evleri ve ahırları var. Geçtiğimiz yıllarda ki depremlerde de ağır hasarlı olan konutların da yapımına AFAD tarafından karar verildi. Yapılan bu konutlar 7 veya 8 şiddetine dayanıklı konutların yapımı yapılıyor. Bu konutların yanı sıra 350 civarında da ahır yapımı yapılıyor. Binalar çelikten yapıldığı için yapımı ve konumu kolay oluyor. Kışa kadar tüm konutları bitirip vatandaşlarımıza teslimat yapacağız. Allah tüm vatandaşlarımızı depremden korusun. Duanın yanı sıra bizlerinde gereken tedbirleri almamız şart. Konut yaparken rast gele yer değil doğru zemin araştırılıp konutları oralara yapmamız gerekir" dedi. - ERZURUM

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Afet konutları inşaatında sona gelindi
Afet konutları inşaatında sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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