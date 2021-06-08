Afet Konulu Slogan Yarışmamız Sona Erdi!
19 Şubat - 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Afet Konulu Slogan Yarışması'na gösterilen yoğun ilgi ve birbirinden değerli slogan önerileri için tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
19 Şubat - 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Afet Konulu Slogan Yarışması'na gösterilen yoğun ilgi ve birbirinden değerli slogan önerileri için tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
Yarışma şartnamesinde belirtilen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda ödül kazanan katılımcıların listesi aşağıda yer almaktadır. Ödül kazanan katılımcılarla iletişime geçilerek, süreç hakkında bilgi verilecektir.
Paylaştıkları slogan önerileriyle ülkemizde afet farkındalığının gelişmesi ve "afete hazır toplum" hedefine ulaşmamız için sundukları katkı nedeniyle ilk 3'e giren yarışmacılarımız Furkan Öztürk (Slogan önerisi: "Tedbirin altını afetin üstünü çiz! "), Alperen Çanaça (Slogan önerisi: "Yarın için bugün! ") ve Melek Nur Beken (Slogan önerisi: "Çök kapan "GELECEĞE" tutun! ") başta olmak üzere tüm katılımcılara sonsuz teşekkürler…
SIRA
NO
İSİM
SLOGAN
ÖDÜL
1
FURKAN ÖZTÜRK
Tedbirin altını afetin üstünü çiz!
Dizüstü Bilgisayar
2
ALPEREN ÇANAÇA
Yarın için bugün!
Tablet
3
MELEK NUR BEKEN
Çök kapan "GELECEĞE" tutun.
Elektronik Kitap Okuyucu
4
ABDULMUTTALİP SÖNMEZ
Kader değil ihmal, talih değil tedbir!
Afet ve Acil Durum Çantası
5
AHMET ÇÖĞÜR
Afet Bilinci = Yaşama Sevinci
Afet ve Acil Durum Çantası
6
ALİ ERMAĞAN
Depremin yıkamadığı tek şey tedbirdir.
Afet ve Acil Durum Çantası
7
AYBARS CAN
Afete hazırlan, sevdiklerinle yaşlan!
Afet ve Acil Durum Çantası
8
BETÜL GÜLAY DANIŞ
Bir tedbir bin hayat kurtarır.
Afet ve Acil Durum Çantası
9
ELİF KURT
Hazırsak, güçlüyüz!
Afet ve Acil Durum Çantası
10
EMİNE BOZKURT
Bugünün afet bilgisi, yarının yaşam bileti.
Afet ve Acil Durum Çantası
11
EROL KOÇAK
Bilinçli Bireyden Dirençli Topluma!
Afet ve Acil Durum Çantası
12
HİLAL YILMAZ
Risk alma, önlem al.
Afet ve Acil Durum Çantası
13
OKAN YÜKSEL
Afet alınyazısı değil, ihmaldir.
Afet ve Acil Durum Çantası
14
RUKİYE NUR SAGMAN
Önlemin kadar güçlüsün!
Afet ve Acil Durum Çantası
15
SELAHATTİN ÇAKIR
Afet yaşanır, bilmek yaşatır.
Afet ve Acil Durum Çantası
16
SELCAN KAAN ACAREL
Bir an için her an!
Afet ve Acil Durum Çantası
17
SERGEN DEMİR
Sarsıntı bilgisizlikle başlar.
Afet ve Acil Durum Çantası
18
SERHAN CANKILIÇ
Afete hazırlık, geleceğe hazırlıktır.
Afet ve Acil Durum Çantası
19
SERKAN BİÇEROĞLU
Gönüllü ol, sensin başrol!
Afet ve Acil Durum Çantası
20
SİNAN MAMİŞ
Dere 'yatağı'ndan eder!
Afet ve Acil Durum Çantası
Kaynak: Habermetre