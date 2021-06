Afet Konulu Slogan Yarışmamız Sona Erdi!

19 Şubat - 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Afet Konulu Slogan Yarışması'na gösterilen yoğun ilgi ve birbirinden değerli slogan önerileri için tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Yarışma şartnamesinde belirtilen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda ödül kazanan katılımcıların listesi aşağıda yer almaktadır. Ödül kazanan katılımcılarla iletişime geçilerek, süreç hakkında bilgi verilecektir.

Paylaştıkları slogan önerileriyle ülkemizde afet farkındalığının gelişmesi ve "afete hazır toplum" hedefine ulaşmamız için sundukları katkı nedeniyle ilk 3'e giren yarışmacılarımız Furkan Öztürk (Slogan önerisi: "Tedbirin altını afetin üstünü çiz! "), Alperen Çanaça (Slogan önerisi: "Yarın için bugün! ") ve Melek Nur Beken (Slogan önerisi: "Çök kapan "GELECEĞE" tutun! ") başta olmak üzere tüm katılımcılara sonsuz teşekkürler…

SIRA

NO

İSİM

SLOGAN

ÖDÜL

1

FURKAN ÖZTÜRK

Tedbirin altını afetin üstünü çiz!

Dizüstü Bilgisayar

2

ALPEREN ÇANAÇA

Yarın için bugün!

Tablet

3

MELEK NUR BEKEN

Çök kapan "GELECEĞE" tutun.

Elektronik Kitap Okuyucu

4

ABDULMUTTALİP SÖNMEZ

Kader değil ihmal, talih değil tedbir!

Afet ve Acil Durum Çantası

5

AHMET ÇÖĞÜR

Afet Bilinci = Yaşama Sevinci

Afet ve Acil Durum Çantası

6

ALİ ERMAĞAN

Depremin yıkamadığı tek şey tedbirdir.

Afet ve Acil Durum Çantası

7

AYBARS CAN

Afete hazırlan, sevdiklerinle yaşlan!

Afet ve Acil Durum Çantası

8

BETÜL GÜLAY DANIŞ

Bir tedbir bin hayat kurtarır.

Afet ve Acil Durum Çantası

9

ELİF KURT

Hazırsak, güçlüyüz!

Afet ve Acil Durum Çantası

10

EMİNE BOZKURT

Bugünün afet bilgisi, yarının yaşam bileti.

Afet ve Acil Durum Çantası

11

EROL KOÇAK

Bilinçli Bireyden Dirençli Topluma!

Afet ve Acil Durum Çantası

12

HİLAL YILMAZ

Risk alma, önlem al.

Afet ve Acil Durum Çantası

13

OKAN YÜKSEL

Afet alınyazısı değil, ihmaldir.

Afet ve Acil Durum Çantası

14

RUKİYE NUR SAGMAN

Önlemin kadar güçlüsün!

Afet ve Acil Durum Çantası

15

SELAHATTİN ÇAKIR

Afet yaşanır, bilmek yaşatır.

Afet ve Acil Durum Çantası

16

SELCAN KAAN ACAREL

Bir an için her an!

Afet ve Acil Durum Çantası

17

SERGEN DEMİR

Sarsıntı bilgisizlikle başlar.

Afet ve Acil Durum Çantası

18

SERHAN CANKILIÇ

Afete hazırlık, geleceğe hazırlıktır.

Afet ve Acil Durum Çantası

19

SERKAN BİÇEROĞLU

Gönüllü ol, sensin başrol!

Afet ve Acil Durum Çantası

20

SİNAN MAMİŞ

Dere 'yatağı'ndan eder!

Afet ve Acil Durum Çantası

Kaynak: Habermetre