Samsun Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan üniversite öğrencilerine, hazırlanan "Afet İzlerinin Peşinde" projesi kapsamında fay izi, çığ patikası ve heyelan lokasyonlarını öğretecek.

AFAD ile KYK İl Müdürlüğü arasında "Afet İzlerinin Peşinde" ve "Doğada Yaşam" projelerinin protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında üniversite öğrencileri fay izi, çığ patikası ve heyelan lokasyonlarını yerinde inceleyecek. Ayrıca, öğrenciler deprem anında doğada yaşanabilecek barınma alanlarının kurulmasını öğrenecek.

AFAD Samsun Müdürü Levent Uçarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerini Samsun'da fay izlerini taşıyan bölgelere götüreceklerini söyledi.

Öğrencilerin fay izlerini yerinde inceleyeceklerini aktaran Uçarlı, "Afet İzleri Peşinde Projesi kapsamında öğrenciler, afet anını ve afet sonrasını öğrenecekler. Samsun'da fay hattının geçtiği yerleri ve burada alınan önlemleri yerinde görecekler." diye konuştu.

Öğrencilere sosyokültürel anlamda da eğitim verileceğini belirten Uçarlı, "Doğada Yaşam Projesi kapsamında öğrencilerin deprem, çığ, heyelan ve sel gibi afet sonrasında doğada yaşamı öğrenebilmesi için eğitimler verilecek. Deprem çadırının kurulması ve çadırda yaşam öğretilecek." ifadelerini kullandı.

KYK Samsun Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu vurgulayarak, deprem ve afetle yaşamayı öğrencilerin öğrenmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Uçarlı ve Kasapoğlu, işbirliği protokolünü imzaladı.