Afet gönüllülerine işaret dili eğitimi

03.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:37

Deprem, sel gibi doğal afetlerde konuşamayan ve duyamayan vatandaşlarla iletişim, büyük bir sorun olarak yer almakta. Afet anında bu kişiler konuşamadığı ve duyamadığı için kendileriyle ancak işaret diliyle iletişim mümkün. Bu olaydan hareketle Kağıthane Belediyesi, afet gönüllüsü kursiyerlere Afet Anında İşitme Engellilerle İletişim Kurma konusunda İşaret Dili Eğitimi verdi.

Kursiyerler işaret diliyle,afet anında konuşma ve duyma engelli bir afetzedenin; kanama ve ağrısını, acil bir ihtiyacının olup olmadığını,kan grubunu, en yakın aile ferdinin iletişim bilgisini sorup öğrenebilecek.

Başkan Öztekin: ''Her türlü tedbiri almalıyız''

İstanbul'da beklenen olası deprem için sürekli hazırlıklar yaptıklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Elazığ depreminden sonra işitme diliyle ilgili eğitimler vermeye başladık. Deprem anında enkaz altında kalan konuşamayan ve duyamayan kardeşlerimizle iletişim problemi oluşmasın diye arkadaşlarımızla gönüllü bir çalışma içerisine girdik. Buradaki gönüllü öğrencilerimiz sayesinde deprem anında ve sonrasında işitme engelli afetzedelere hızlı, doğru ve en sağlıklı şekilde müdahalede bulunabilmiş olacağız. Yanı sıra ilçemizde afet gönüllülerinin sayılarını arttırma kararı aldık ve internet sitemiz üzerinden başvuru açtık. Son 3 günde binden fazla vatandaşımız afet gönüllüsü olmak için başvuru yaptı. Olası bir afet öncesi tüm tedbirleri almalıyız" dedi.

Deprem öncesi düdük ve fener mutlaka bulundurulmalı

İşaret Dili Eğitmeni Ceren Ay ise şunları söyledi: " Hamidiye Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 3 ay devam edecek olan işaret dili eğitimlerimize başladık. Amacımız farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştirmek. Son zamanlarda gündemimizde ne yazık ki deprem var. Bu konuda özellikle dezavantajlı arkadaşlarımız için depremden öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler kapsamında afet gönüllülerimize işaret dili eğitimi veriyoruz. Dezavantajlı;işitme ve konuşma engelli arkadaşlarımız da bu konuda tedbirli davranmalılar. Deprem öncesinde mutlaka yanlarında bir düdük ve bir el feneri bulundurmaları gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler