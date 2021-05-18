"Afet Farkındalık Eğitimi" verilenlerin sayısı 10 milyonu aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Afet Farkındalık Eğitimi" verilenlerin sayısı 10 milyonu aştı

'Afet Farkındalık Eğitimi' verilenlerin sayısı 10 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, yılbaşından bu yana 10 milyon 172 bin 478 vatandaşa, "Afet Farkındalık Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, yılbaşından bu yana 10 milyon 172 bin 478 vatandaşa, "Afet Farkındalık Eğitimi" verildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla bu yılın, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiği hatırlatıldı.

"Türkiye Afet Eğitim Yılı" ile bu yıl içinde, 51 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamdaki çalışmaların, illerde vali, ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yılbaşından itibaren 10 milyon 172 bin 478 kişiye, yüz yüze ve çevrim içi "Afet Farkındalık Eğitimi", 9 bin 355 personele "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi", 41 bin 279 kişiye ise Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Şüpheli Posta eğitimi verildiği kaydedildi.

Sosyal medyada, afet konulu eğitim içerikli videoların izlenme sayısının 5 milyonu aştığı ifade edilen açıklamada, 81 ilde valilere ve 1127 mülki idare amirine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendiği aktarıldı.

Mobil Simülasyon TIR'ları aracılığıyla, şu ana kadar Sakarya, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Bursa, Gaziantep, Muğla, Bolu, Kahramanmaraş'ta 56 bin 678 kişiye Afet Farkındalık Eğitimi verildiği, illerde başlayan muhtar eğitimi kapsamında ise şimdiye kadar 34 bin 527 muhtar ve 53 bin 799 azanın eğitim aldığı anlatıldı.

İş birliği protokolleri imzalandı

Kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, dernekler, vakıflar ve özel sektörle iş birliği protokollerinin imzalanmasına devam edildiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 14 bakanlık ve 78 ilde 180 üniversitenin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İzcilik Federasyonu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, BOTAŞ, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, ASELSAN, HAVELSAN, Halkbank gibi kurum, çeşitli sendika ve STK'larla Afet Farkındalık İş Birliği Protokolü'nün imzalandığı anımsatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Burak Sergen Ceyda Düvenci Engin Akyürek
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Afet Farkındalık Eğitimi" verilenlerin sayısı 10 milyonu aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:27:31. #1.15#

title