Afet Farkındalık Eğitimi Şehir Meydanlarında
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Afet Farkındalık Eğitimi Şehir Meydanlarında

Afet Farkındalık Eğitimi Şehir Meydanlarında
Habermetre - Haberler | Toplum

19. 06. 2021AFAD, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında verdiği "Afet Farkındalık Eğitimlerini" artırmak için il ve ilçelere "Afet Eğitim Çadırları" kuruyor.

19. 06. 2021

AFAD, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında verdiği "Afet Farkındalık Eğitimlerini" artırmak için il ve ilçelere "Afet Eğitim Çadırları" kuruyor. Büyüklüğü 112 metrekare olan Afet Eğitim Çadırlarında, 81 ile ulaştırıldı, önemli bir kısmı da kuruldu. Kent meydanlarına inen eğitimlere, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 400 bin kişi katıldı. Toplamda, 2021 yılı başından itibaren bugüne kadar; 15. 019. 959 vatandaşımıza yüz yüze ve çevrim içi olarak Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

AFAD, vatandaşların afet eğitimlerine ulaşmasını kolaylaştırmak için eğitimleri şehir meydanlarına taşıdı. Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında, 81 ilin ve bazı ilçelerinin meydanlarına "Afet Eğitim Çadırları" kurulmaya başladı. Kovid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen çadır eğitimlerine, kurulduğu günden bu yana 47 ilimizde 400 bin vatandaş katıldı. Çadırlar hem eğitimlerin verilmesini hızlandırıp kolaylaştırıyor hem de toplumun dikkatini afet hazırlığına çekiyor.

Afet Eğitim Çadırlarında verilen eğitimlerde, afet öncesi, anı ve sonrası vatandaşlarımızın alabileceği önlemler anlatılarak katılımcılara bilgilendirici afiş ve broşüler dağıtılıyor.

2021 Afet Farkındalık Eğitimi hakkında:

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bu özel yılda 51 milyon vatandaşımıza ulaşılması hedefleniyor.

Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar; illerde Vali ve ilçelerde Kaymakamlarımızın koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülüyor.

2021 yılı başından itibaren bugüne kadar; 15. 019. 959 vatandaşımıza yüz yüze ve çevrim içi olarak Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Kaynak: Habermetre

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