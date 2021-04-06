Afet farkındalık eğitimi protokolü imzalandı
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Afet farkındalık eğitimi protokolü imzalandı

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Afet farkındalık eğitimi protokolü imzalandı

Kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliklerini her geçen gün artıran Düzce Üniversitesi ile Düzce Valiliği arasında "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliklerini her geçen gün artıran Düzce Üniversitesi ile Düzce Valiliği arasında "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Valilik makamında gerçekleşen imza törenine; Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal katıldı.

İş birliği protokolünü; Düzce Valiliği adına Cevdet Atay imzalarken, Düzce Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar imzaladı. Protokol; "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin iş birliğini kapsıyor.

Protokol; ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının artırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik ortak yürütülecek faaliyetler ile Düzce Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarının eş güdümlü yürütülmesini amaçlıyor. - DÜZCE

Afet farkındalık eğitimi protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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