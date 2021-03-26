Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı
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Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı

MERSİN (İHA) – Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile kentteki 4 üniversite arasında, üniversite öğrencilerinde afet bilincini oluşturmak amacıyla eğitimler verilmesini kapsayan Afet Farkındalık İş Birliği Protokolü imzalandı.

MERSİN (İHA) – Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile kentteki 4 üniversite arasında, üniversite öğrencilerinde afet bilincini oluşturmak amacıyla eğitimler verilmesini kapsayan Afet Farkındalık İş Birliği Protokolü imzalandı.

2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesinin ardından afet bilinci oluşturmak ve bu konuda farkındalığı artırmak için ortak eğitimlerin düzenlenmesi amacıyla Mersin AFAD ile Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Vali Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cenk Yıldız katıldı.

Vali Su, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeolojik ve coğrafi yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, güvenli yerleşim alanları oluşturmak ve "afetlere dirençli toplum" hedefine ulaşmak için tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılmasının hayati olduğunu söyledi. Mersin'de 37 bin kişiye afet bilinci eğitimi verildiğini açıklayan Su, farkındalık oluşturmak amacıyla kentte 422 bin kişiye de sosyal medya üzerinden ulaşıldığını kaydederek, "Bugün yapılan protokolle de ilimizde bulunan 4 üniversitedeki öğrencilerimizde afet bilincini oluşturmak maksadıyla eğitimler yapacağız. Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası, ilk 6 saatte neler yapılması lazım, afet sırasında tahliye, toplanma alanları gibi birçok konu var. Bundan sonra da STK'lar ve iş dünyası ile eğitimler gerçekleştireceğiz. Bugün imzaladığımız protokolün ilimize, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Su, 4 üniversitenin rektörü ve AFAD Müdürü Yıldız, iş birliği protokolünü imzaladı. - MERSİN

Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı
Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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