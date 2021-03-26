Antalya'da, Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında, "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında, "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Vali Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve AFAD Müdürü Fevzi Timur katıldı.

Vali Yazıcı, Türkiye'de deprem, sel, heyelan ve çığ gibi birçok doğal afetin görüldüğünü, bunlara karşı daima hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda üniversitelerin desteklerinin önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Ne yazık ki ülkemiz afetin çok olduğu bir bölge. Başta deprem olmak üzere her yıl birçok afetle karşılaşıyoruz. İmzalamış olduğumuz protokolün ülkemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek farkındalık eğitimleri ve bilgilendirme çalışmalarının, afet risklerini azaltabilmek adına risklerin tespitinde ve azaltılmasında büyük katkılar sunacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yazıcı, yapılacak çalışmalar arasında afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri de bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek