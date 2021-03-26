Antalya'da, Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Antalya'da, Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı

Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Antalya'da, Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında, "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında, "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Vali Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve AFAD Müdürü Fevzi Timur katıldı.

Vali Yazıcı, Türkiye'de deprem, sel, heyelan ve çığ gibi birçok doğal afetin görüldüğünü, bunlara karşı daima hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda üniversitelerin desteklerinin önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Ne yazık ki ülkemiz afetin çok olduğu bir bölge. Başta deprem olmak üzere her yıl birçok afetle karşılaşıyoruz. İmzalamış olduğumuz protokolün ülkemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek farkındalık eğitimleri ve bilgilendirme çalışmalarının, afet risklerini azaltabilmek adına risklerin tespitinde ve azaltılmasında büyük katkılar sunacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yazıcı, yapılacak çalışmalar arasında afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri de bulunduğunu dile getirdi.

Antalya'da, Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Jason Statham Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Mert Günok Caner Erkin Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da, Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 17:06:58. #1.15#
title