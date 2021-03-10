"Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi

10.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:57

Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde Mahalle, Köy Muhtarları ve Azalarına yönelik AFAD "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde Mahalle, Köy Muhtarları ve Azalarına yönelik AFAD "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime Aydıncık Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Demir, ilgili kurum personelleri. Mahalle, Köy Muhtarları ve azalar katıldı.

AFAD yetkilileri tarafından düzenlenen eğitim kapsamında "Mahalle, Köy Muhtarları ve Azaları için Afet Bilinci Eğitimi" başlığı altında yapılan sunumla bilgiler izleyenlerin dikkatine sunuldu.

Afetlerde gönüllülüğün önemine değinilen eğitimde; afet ile ilgili temel bilgiler, İlçe'nin afetlerdeki durumu, çevremizdeki riskler, afet öncesindeki hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar, afet sonrasında ilk saatler gibi başlıklar altında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. - YOZGAT

'Afet Farkındalık Eğitimi' düzenlendi
'Afet Farkındalık Eğitimi' düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Meghan Markle Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 18:00:55. #1.16#
title