AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

AFET FARKINDALIK EĞİTİMİAnkara İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. AFAD eğitmenlerinden Sibel Kurt, TKDK Dursun Çolak Konferans Salonu'nda yaptığı sunumda yangın, deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğal afetlerin özellikleri, afet öncesinde-sırasında-sonrasında yapılması gerekenler, afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği ve "AFAD gönüllüsü kimdir ve nasıl gönüllü olunur? " gibi konularda bilgi verdi. Kurt, eğitimin sonunda TKDK personelinin sorularını yanıtladı.

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