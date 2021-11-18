AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ
AFET FARKINDALIK EĞİTİMİAnkara İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.
AFET FARKINDALIK EĞİTİMİAnkara İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. AFAD eğitmenlerinden Sibel Kurt, TKDK Dursun Çolak Konferans Salonu'nda yaptığı sunumda yangın, deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğal afetlerin özellikleri, afet öncesinde-sırasında-sonrasında yapılması gerekenler, afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği ve "AFAD gönüllüsü kimdir ve nasıl gönüllü olunur? " gibi konularda bilgi verdi. Kurt, eğitimin sonunda TKDK personelinin sorularını yanıtladı.
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