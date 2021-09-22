İçişleri: 2021'de 26 milyon kişiye afet eğitimi verildi - Haberler
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İçişleri: 2021'de 26 milyon kişiye afet eğitimi verildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçişleri: 2021'de 26 milyon kişiye afet eğitimi verildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından bu yıl sel, deprem yangın gibi olası afet durumlarıyla ilgili 26 milyon 292 bin 445 vatandaşa eğitim verildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ( Afad ) tarafından bu yıl sel, deprem yangın gibi olası afet durumlarıyla ilgili 26 milyon 292 bin 445 vatandaşa eğitim verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılının ' Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edildiği hatırlatılarak, bu kapsamda mülki idare amirinden muhtara, çarşı mahalle bekçisinden güvenlik korucusuna kadar farklı kesimlere afet eğitimi verildiği belirtildi. Bu eğitimlerin, illerde vali ve ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda; kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütüldüğü ifade edildi.

AFAD'ın, afet eğitimleriyle riski ve zararı azaltarak, afetleri yöneten, ön alan ve olmadan önleyen bir Türkiye amaçladığı ve bu konuda 2021 yılı başından bugüne kadar bazı temel çalışmalar yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"81 il Valimize ve 1127 Mülki İdare Amirimize yönelik Afet Farkındalık Eğitimi, 26 milyon 292 bin 445 vatandaşımıza yüz yüze ve çevrim içi olarak Afet Farkındalık, 14 bin 659 personele ise Eğitmen Eğitimi, Mobil Simülasyon merkezlerinde farklı illerde 108 bin 642 kişiye Afet Farkındalık Eğitimi, 73 bin 699 kişiye KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi, 38 bin 812 muhtar ve 78 bin 382 azaya farkındalık eğitimi, 22 bin 949 çarşı ve mahalle bekçisine, 16 bin 959 güvenlik korucusuyla gönüllü güvenlik korucusuna ve 66 bin 93 özel güvenlik görevlisine Afet Farkındalık Eğitimi, 1568 dernekten 89 bin 152 dernek üyesine eğitim, camilerde 4 milyon 155 bin 646 kişiye Afet Farkındalık Eğitimi, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim ve İtfaiye personeliyle AFAD Gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşları üyelerine yönelik 57 bin 469 kişiye Çadır Kurma Eğitimi verildi. Eğitimler kapsamında kent meydanlarında kurulan çadırlarda afetlerle ilgili vatandaşlar bilinçlendirildi. Afet Eğitim çadırlarındaki eğitimlerden 1 milyon 267 bin 119 kişi yararlandı. Hazırlanan eğitim içerikli afet videoları da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videolar 12 milyon 643 bin 826 kez izlendi. Afet Farkındalık Eğitimi videosu işaret dili ve alt yazıyla 'hazirol.gov.tr'de erişime açıldı. 'afad.gov.tr' ve 'hazirol.gov.tr'de eğitim içerikli videolar, deprem sonrası ilk 6 saati anlatan kamu spotları, afiş ve broşürler yayımlandı. Çocuklara, afet farkındalığı için yüz binlerce Afet Farkındalık El Kitabı, afet oyunu, boyama kitabı ve yapboz oyunu dağıtıldı. Ayrıca AFAD, bugüne kadar yüzlerce organizasyonla eğitim iş birliği protokolü imzaladı."


İçişleri: 2021'de 26 milyon kişiye afet eğitimi verildi

İçişleri: 2021'de 26 milyon kişiye afet eğitimi verildi

İçişleri: 2021'de 26 milyon kişiye afet eğitimi verildi

İçişleri: 2021'de 26 milyon kişiye afet eğitimi verildi

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