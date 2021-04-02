'Afet Eğitim Yılı' kapsamında ulaşılan kişi sayısı 5 milyonu aştı
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'Afet Eğitim Yılı' kapsamında ulaşılan kişi sayısı 5 milyonu aştı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | Güncel

'Afet Eğitim Yılı' kapsamında ulaşılan kişi sayısı 5 milyonu aştı Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmişti.

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'Afet Eğitim Yılı' kapsamında ulaşılan kişi sayısı 5 milyonu aştı

ANKARA - Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmişti. Bu kapsamda 5 milyonu aşkın kişiye Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 51 milyon kişiye ulaşılması hedeflenen "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında şimdiye kadar 5 milyon 9 bin 628 kişiye Afet Farkındalık Eğitimi, 7 bin 57 personele ise Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildi. 23 bin 73 kişiye ise Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Şüpheli Posta eğitimi verildi. Sosyal medyada afet konulu eğitim içerikli videoların izlenme sayısı 3.5 milyona yaklaşırken 81 il valisine ve bin 127 Mülki İdare Amirine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Mobil Simülasyon tırları aracılığı ile şu ana kadar Sakarya, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Bursa, Gaziantep, Muğla, Bolu, Kahramanmaraş illerinde 54 bin 116 kişiye Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. İllerde başlayan muhtar eğitimi kapsamında şimdiye kadar 27 bin 709 muhtar ve 31 bin 886 azaya eğitim verildi.

2021 yılı Afet Eğitim Yılı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlar, STK'lar, dernekler, vakıflar ve özel sektör ile iş birliği protokolleri imzalanmaya devam ediliyor.

'Afet Eğitim Yılı' kapsamında ulaşılan kişi sayısı 5 milyonu aştı
'Afet Eğitim Yılı' kapsamında ulaşılan kişi sayısı 5 milyonu aştı
'Afet Eğitim Yılı' kapsamında ulaşılan kişi sayısı 5 milyonu aştı
'Afet Eğitim Yılı' kapsamında ulaşılan kişi sayısı 5 milyonu aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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