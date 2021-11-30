Afet durumunda hizmet vermek için 4 mobil mutfak hizmete girdi

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, doğal afet durumlarında vatandaşların en büyük ihtiyaçlarından birisinin yemek olduğunu belirterek, bu konuda hizmet vermek üzere dört mobil aracı hizmete sunduklarını söyledi.

Mobil mutfak ve ikram araçlarının doğal afetlerde vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek için önemli bir görevi yerine getireceğini kaydeden Başkan Altay, "Araçlarımız döner dahil her türlü çorba ve sıcak yemek yapma ve servis etme imkanını sahip. Allah göstermesin ama ülkemizin her yerinde olası afet durumlarında görev yapacaklar. Bir tanesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından verilen toplam dört aracımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet