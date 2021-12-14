Afet deposunda inceleme yapıldı

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, beraberindeki heyet ile birlikte Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Depo ve Yönetim merkezinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ülke genelinde ki afetlerde hızlı hareket ederek dikkat çeken Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Depo ve Yönetim merkezi, kış aylarında da yolda kalan vatandaşlara sıcak ikramlarda bulunması ile dikkat çekiyor. Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyette Afet deposu ve yönetim merkezinde incelemelerde bulundu. Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Vali Cevdet Atay ve beraberinde ki heyete bilgilendirmelerde bulunurken, yapılan çalışmalar hakkında detaylı aktarımlar yapıldı. Kış aylarında da özellikle Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sonrasında yolda kalan vatandaşlara her yıl olduğu gibi bu yılda destek vereceklerini ileten Başkan Aydın, Vali Atay'a ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti. - DÜZCE