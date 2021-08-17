'Afet çantası' artık cepte

İnegöl Belediyesi, teknolojinin gücünden faydalanarak 'afet çantası' uygulamasını devreye aldı.

İnegöl Belediyesi, teknolojinin gücünden faydalanarak 'afet çantası' uygulamasını devreye aldı. Bu uygulama ile birlikte vatandaşlar cep telefonlarından acil yardım çağrısı yapacak ve gerekli bilgilendirmelere ulaşabilecek.

Dijital ve yenilikçi bakış açısıyla çalışma sağlayan İnegöl Belediyesi, Android ve IOS sürümlerinde yer alan "afet çantası" uygulamasını devreye aldı. Vatandaşlar bu uygulama ile hem bilgilendirilecek hem de acil durumlarda kullanımını sağlayabilecek. Afet çantası uygulamasının tanıtımına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Kızılay İnegöl Şube Başkanı, Bilgi İşlem Sorumlusu Yusuf Baltacı, Varol Yılmaz ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) eğitim danışmanları katıldı.

Başkan Alper Taban, "Heyecanla bir kez daha karşınızdayız. Bir dijital anlamda atmış olduğumuz adımı daha sizlerle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi 17 Ağustos'un yıl dönümündeyiz. Rabbim öncellikle bütün afetlerden korusun. Beraberinde afetlerle ilgili bilinç oluşturabilmek için yaklaşık bir haftadır ve 17 Ağustos'a denk gelecek şekilde dolu dolu programlar icra etmeye çalıştık. Burada sokak röportajları yaptık, geçtiğimiz akşam çok güzel deprem farkındalık tiyatrosu gerçekleşti. Gerçeğini aratmayan tatbikatlar yaptık. Yeniceköy Mahallesi'nde yaptığımız yıkım Türkiye'de bir ilk özellikle yıkımı gerçekleşmesi gereken yeri deprem haftasına bırakarak yıkım içine de cansız mankenler yerleştirerek yıktık. İnegöl Doğal Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri 80 kişilik ekiple doğal kurtarma gerçekleştirdiler" dedi.

Uygulama ile alakalı detaylı bilgi veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu yapmış olduğumuz çalışmaların üzerine bir yenisini daha eklemiş olduk. Vatandaşlarımızın deprem esnasında hayatlarını kurtarabilme, hayatta kalabilmeleriyle ilgili hayati bir konunun duyurusunu yapacağız. Biliyorsunuz biz İnegöl Belediyesi olarak dijitalleşme noktasında çok ciddi adımlar atmış olduk. E-devlet uygulamasında Türkiye de 44 adet hizmetle toplam bin dörtyüz belediyenin içerisinde en fazla hizmet verebilen belediyeyiz. E-belediyecilik anlamında yine aynı şekilde 60 adet hizmetle Türkiye de en önde hizmet veren belediyeyiz. Bugün duyurduğumuz İnegöl Belediyesi Afet Çantası Uygulaması da Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün uhdesinde arkadaşlarımızın çalışmaları sonrasında ortaya çıkan dijital bir uygulama. Google Play ve App Store'dan kullanıcılar telefonlarına indirebilirler. Bu uygulamayı indirdiklerinde de burada ki tüm özellikleri de kullanma şansını ücretsiz olarak kullanabilecekler. Ücretsiz bir uygulama olmakla birlikte her isteyen bu uygulamayı kullanabilir. Programı ilk açtığınızda afet çantasıyla ilgili acil yardım, acil yardım düdüğü, güvendeyim, güvende değilim gibi konular görüyoruz. Burada acil yardıma bastığımızda acil yardım alakalı 112 sekmesi açılıyor. Tıkladığınızda 122'ye ulaşabiliyorsunuz. Güvendeyim ya da değilim, yakınınız ya da ailenizden olan 3 kişiyi kaydederek size ulaşılmasını sağlıyor. Örneğin göçük altındasınız bir ses vermek istiyorsunuz ekiplerimiz sesleniyor. Ses vermek istiyorsanız burada acil yardım düdüğüne basarak sesi duyurabilirsiniz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı