''Afet Çantası'' Artık Cep Telefonlarımızda

Afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren İnegöl Belediyesi, teknolojinin gücünden faydalanarak ''Afet Çantası'' uygulamasını devreye aldı.

Bu uygulama ile birlikte vatandaşlar cep telefonlarından acil yardım çağrısı yapacak, gerekli bilgilendirmelere ulaşabilecekler.

Dijital ve yenilikçi bakış açısıyla çalışma sağlayan İnegöl Belediyesi, Android ve IOS sürümlerinde yer alan ''Afet Çantası'' uygulamasını devreye aldı. Vatandaşlar bu uygulama ile hem bilgilendirilecek hem de acil durumlarda kullanımını sağlayabilecekler.

YAKLAŞIK BİR HAFTA DOLU DOLU PROGRAMLAR İCRA ETTİK

''Afet Çantası'' uygulamasının tanıtımına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Kızılay İnegöl Şube Başkanı, Bilgi İşlem Sorumlusu Yusuf Baltacı, Varol Yılmaz ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) eğitim danışmanları katıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban açıklamasında, ''Heyecanla bir kez daha karşınızdayız. Bir dijital anlamda atmış olduğumuz adımı daha sizlerle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi 17 Ağustos'un yıl dönümündeyiz. Rabbim öncellikle bütün afetlerden korusun. Beraberinde afetlerle ilgili bilinç oluşturabilmek için yaklaşık bir haftadır ve 17 Ağustos'a denk gelecek şekilde dolu dolu programlar icra etmeye çalıştık. Burada sokak röportajları yaptık, geçtiğimiz akşam çok güzel deprem farkındalık tiyatrosu gerçekleşti. Gerçeğini aratmayan tatbikatlar yaptık. Yeniceköy Mahallemizde yaptığımız yıkım Türkiye de bir ilk özellikle yıkımı gerçekleşmesi gereken yeri deprem haftasına bırakarak yıkım içine de cansız mankenler yerleştirerek yıktık. İnegöl Doğal Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri 80 kişilik ekiple doğal kurtarma gerçekleştirdiler.'' dedi.

''AFET ÇANTASI'' ANDROİD VE IOS CİHAZLARDA

Uygulama ile alakalı detaylı bilgi veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ''Bu yapmış olduğumuz çalışmaların üzerine bir yenisini daha eklemiş olduk. Vatandaşlarımızın deprem esnasında hayatlarını kurtarabilme, hayatta kalabilmeleriyle ilgili hayati bir konunun duyurusunu yapacağız. Biliyorsunuz biz İnegöl Belediyesi olarak dijitalleşme noktasında çok ciddi adımlar atmış olduk. E-Devlet uygulamasında Türkiye de 44 adet hizmetle toplam bin dörtyüz belediyenin içerisinde en fazla hizmet verebilen belediyeyiz. E Belediyecilik anlamında yine aynı şekilde 60 adet hizmetle Türkiye de en önde hizmet veren belediyeyiz. Bugün duyurduğumuz İnegöl Belediyesi Afet Çantası Uygulaması da Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün uhdesinde arkadaşlarımızın çalışmaları sonrasında ortaya çıkan dijital bir uygulama. Google Play ve App Store'dan kullanıcılar telefonlarına indirebilirler. Bu uygulamayı indirdiklerinde de burada ki tüm özellikleri de kullanma şansını ücretsiz olarak kullanabilecekler. Ücretsiz bir uygulama olmakla birlikte her isteyen bu uygulamayı kullanabilir. Tabi bunda neler var şöyle ifade edelim; programı ilk açtığınızda afet çantasıyla ilgili acil yardım, acil yardım düdüğü, güvendeyim, güvende değilim gibi konular görüyoruz. Burada acil yardıma bastığımızda acil yardım alakalı 112 sekmesi açılıyor. Tıkladığınızda 122'ye ulaşabiliyorsunuz. Güvendeyim ya da değilim, yakınınız ya da ailenizden olan 3 kişiyi kaydederek size ulaşılmasını sağlıyor. Örneğin göçük altındasınız bir ses vermek istiyorsunuz ekiplerimiz sesleniyor. Ses vermek istiyorsanız burada acil yardım düdüğüne basarak sesi duyurabilirsiniz.'' dedi.

HEM ACİL ÇAĞRI HEM DE BİLGİLENDİRME SAĞLAYAN UYGULAMA

''Afet Çantası'' uygulamasında bilgilendirme sekmelerinin de yer aldığını söyleyen Başkan Alper Taban, ''Söylediğim özelliklere ilave olarak acil toplanma sahaları, Covid-19 bilgilerini de buradan ulaşılabilecek. Ayrıca ilk yardım konusunda kısa kısa bilgilendirmeleri de içinde bulunduruyor. Yine burada vatandaşımızın bilincini arttırmak için testler var. Vatandaşlarımız bu gibi şeyleri ''Afet Çantası'' uygulamasında bulabilecekler. Vatandaşlarımız gerek Google Play gerekse App Store dan indirmelerini istiyorum. Çünkü kurtarabileceğimiz ve dokunabileceğimiz her hayat bizlere de inanılmaz bir mutluluk verecektir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum.''dedi.

Kaynak: Bültenler