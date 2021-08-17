AFET BÖLGESİNE YARDIM
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AFET BÖLGESİNE YARDIM

AFET BÖLGESİNE YARDIM
Habermetre - Haberler | Toplum

Ülkemizin birçok bölgesinde yaşanan orman yangınları milletimize büyük acılar yaşatırken Türkiye'nin her yerinden yangın bölgelerine destek yağdı.

Ülkemizin birçok bölgesinde yaşanan orman yangınları milletimize büyük acılar yaşatırken Türkiye'nin her yerinden yangın bölgelerine destek yağdı. Afet bölgelerinde yaraların sarılması için gösterilen çabalarda Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı kurumlarımız, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve destek personelimiz ilk günden bu yana ön saflarda yer aldılar. Geleceğimiz, çocuklarımız ve doğa için yangınla mücadele çalışmalarında ekiplere katkı sundular.

Ülkemizde birçok yerde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 46 Hayat Boyu Öğrenme kurumumuz seferber oldu. Kurumlarımız çoğunu kendi atölyelerinde ürettikleri ürünleri, afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla hazır hale getirdi.

Millet Olma Şuuru

Millet olma şuurunun zor zamanlardaki dayanışmayla somutlaştığını belirten İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı şunları kaydetti: "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için seferber olduk. Görevli ve gönüllülerimizle birlikte yangın bölgelerine yardım malzemeleri ulaştırmak için hep beraber çalıştık. İhtiyaç malzemelerini teslim etmek üzere yola çıkarttık. Yangınların etkilediği herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. "

Yardım malzemeleri, Anadolu yakasında, Tuzla Halk Eğitimi Merkezinde, Avrupa yakasında ise Bahçelievler Halk Eğitimi Merkezinde toplandı. 126 binden fazla ve çoğu kendi üretimimiz olan (yorgan, penye, çorap, maske gibi ) yardım malzemeleri Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yönlendirmesiyle, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Bahçelievler Belediyesinden temin edilen bir araçla Bahçelievler Halk Eğitimi Merkezinden yola çıktı.

Kaynak: Habermetre

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