Afet bölgesine yapılacak yardımlar istişare edildi

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de afetin izlerinin en kısa sürede silinmesi ve selden etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Kütahya'da yapılacak yardımların koordinasyonuna ilişkin İstişare Toplantısı düzenlendi.

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de afetin izlerinin en kısa sürede silinmesi ve selden etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Kütahya'da yapılacak yardımların koordinasyonuna ilişkin İstişare Toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; ilgili kurum yetkilileri ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Vali Ali Çelik'in Kastamonu Küre'de çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ertekin, Kütahya'dan İl Özel İdaresi, Kütahya Belediyesi, ETİ Bor, TKİ ve Kızılay desteğiyle oluşturulan 33 araçlık iş makinesinin bölgeye gönderildiğini söyledi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği bölgede yaraların hızlı sarılması için AFAD koordinasyonunda başlatılan "Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası" hakkında da katılımcıları bilgilendiren Ertekin, "Kastamonu'nun yaralarını el ve gönül birliğiyle saracağız. Duyarlılıklarından dolayı tüm Kütahyalılara, STK'lara, iş insanlarına ve hayırseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ertekin, "Vatandaşlarımız, "YANGIN" ya da "SEL" yazarak 1866'ya gönderecekleri SMS ve AFAD Başkanlığı tarafından açılan hesap numaraları üzerinden bağışta bulunabilirler" dedi.

Kaynak: Habermetre