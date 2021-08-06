Afet bölgesine pideler özel bireylerden
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Afet bölgesine pideler özel bireylerden

Afet bölgesine pideler özel bireylerden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler tarafından hazırlanan pideler afetzedelere ulaştırılmak üzere yangın bölgesine gönderiliyor.

Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler tarafından hazırlanan pideler afetzedelere ulaştırılmak üzere yangın bölgesine gönderiliyor. Yangının söndürüldüğü bölgelerde hasar tespit çalışmaları hızla devam ederken, afetzede vatandaşların temel ihtiyaçlarının yanı sıra hayvanları için de yem, saman ve su desteği sürüyor.

Manavgat'ta yangın felaketinin başladığı bölgelerden biri olan Kalemler Mahallesi'nde yaralar sarılmaya başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hızla tamamlanan hasar tespit çalışmalarının ardından, vatandaşların talep ve ihtiyaçları yerine getiriliyor. Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm birimler söndürme, ağaç kesim, yol açım, tahliye, veterinerlik, tıbbi destek, yardım dağıtımı, altyapı onarım, psikososyal destek, koordinasyon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

"Pideler özel bireylerden"

Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara erzak, eşya ve ilaç yardımı yaparken, yangının ardından oluşan zararların giderilmesi için bölgede çalışan personel ve mağdur olan vatandaşlara da yardımda bulunuyor. Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler tarafından hazırlanan pideler ise afetzedelere ulaştırılmak üzere yangın bölgesine gönderiliyor. - ANTALYA

Afet bölgesine pideler özel bireylerden
Afet bölgesine pideler özel bireylerden
Afet bölgesine pideler özel bireylerden
Afet bölgesine pideler özel bireylerden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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