AFET bölgesindeki hayvanlar da unutulmadı
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AFET bölgesindeki hayvanlar da unutulmadı

AFET bölgesindeki hayvanlar da unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) ve Kastamonu Veteriner Hekimler Odası işbirliği ile sel afetinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde afetten etkilenen sokak ve ev hayvanlarına yardım eli uzatıldı.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) ve Kastamonu Veteriner Hekimler Odası işbirliği ile sel afetinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde afetten etkilenen sokak ve ev hayvanlarına yardım eli uzatıldı. Veteriner Kliniği şeklinde donanıma sahip olan KASMİB Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi, afet bölgesinde "Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehablitasyon Ünitesi" olarak hizmete geçirildi.

KASMİB Veteriner Hekimi Mustafa Temür'ün sevk ve idaresi altındaki ünitede ayrıca Kastamonu Veteriner Hekimler Odası'nın görevlendirdiği veteriner hekimler hizmet veriyor.

Ünitede sel afetinden etkilenen sahipsiz sokak hayvanlarının yanı sıra hayvan sahiplerince getirilen her türlü ev hayvanının tedavi ve bakımı yapılıyor.

Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ünitesinde, Veteriner Hekimler Odası ve hayırsever kuruluşlarca gönderilen kedi ve köpek mamaları sokak hayvanlarına ulaştırılırken hayvan sahiplerine de ücretsiz olarak veriliyor. - KASTAMONU

AFET bölgesindeki hayvanlar da unutulmadı
AFET bölgesindeki hayvanlar da unutulmadı
AFET bölgesindeki hayvanlar da unutulmadı
AFET bölgesindeki hayvanlar da unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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