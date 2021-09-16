Afet bölgesinde yıkılan binanın altında kalmaktan son arda kurtuldular - Haberler
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Afet bölgesinde yıkılan binanın altında kalmaktan son arda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afet bölgesinde yıkılan binanın altında kalmaktan son arda kurtuldular

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu kapsamda yıkım sırasında aniden yıkılan binanın yakınında bulunan vatandaşlar, son anda kaçarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin yaşandığı bölgede bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta dere yatağı içerisinde kaldığı gerekçesiyle Ezine Çayı kenarındaki binaların yıkımına devam ediliyor. Yıkma işlemi sırasında aniden çöken bir apartmanın yanında bekleyen kişiler, son anda kaçarak enkazın altında kalmaktan kurtuldular. Vatandaşların kaçış anı ile binanın aniden yıkılması çevrede bulunan bir şahsın cep telefonuna anbean yansıdı.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

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Haber: Afet bölgesinde yıkılan binanın altında kalmaktan son arda kurtuldular - Haberler
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