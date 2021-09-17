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Afet bölgesinde yaralar 'Yıldırım'la sarılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Afet bölgesinde yaralar 'Yıldırım'la sarılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel felaketinden etkilenen bölgelere yönelik "Ben de Varım" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına Yıldırım Belediyesi'nden büyük destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel felaketinden etkilenen bölgelere yönelik "Ben de Varım" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına Yıldırım Belediyesi'nden büyük destek geldi.

Bursa Valiliği'nin koordinasyonun da düzenlenen yardım kampanyasına Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı ve vatandaşlar da destek verdi. İçerisinde gıda, giysi ve temizlik malzemesi bulunan koliler, Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü önünde araçlara yüklenerek, sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'e gönderilmek üzere İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sel felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana, yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, " Çok sayıda vatandaşımız Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinde etkilendi. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak, afetin hemen ardından bölgenin yaralarını sarmak için arama kurtarma ekiplerimizi ve iş makinelerimizi bölgeye yollamıştık. Afetten etkilenen vatandaşlarımız için de yine Batı Karadeniz bölgesine gıda, temizlik malzemesi ve kıyafet göndermiştik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Ben de varım" kampanyasına da katkımız olsun istedik. Batı Karadeniz afet bölgesine ulaşmak üzere, AFAD ekiplerine yardım kolilerimizi teslim ettik. Bize destek veren ve sorumluluk hissiyatıyla yardım temin eden her vatandaşımıza da ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Afet bölgesinde yaralar 'Yıldırım'la sarılıyor

Afet bölgesinde yaralar 'Yıldırım'la sarılıyor

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