Afet bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afet bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bursa'da sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek açıklamalarda bulundu.

Afet bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Açıklaması
22.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:43

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bursa'da sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek açıklamalarda bulundu. Çataklı, kayıp 1 vatandaşın arandığını belirterek, "Dere yatağı 4 bölgeye ayrıldı. 480 metrelik mesafelerin her birinde 28 kişilik ekipler arama kurtar faaliyetleri yürütüyor. Ayrıca, dün geceden beri insanlı keşif uçağı da (İKU) arama faaliyetlerine katılıyor" dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinin hemen ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da incelemelerde bulunmak için felaketin yaşandığı adrese geldi. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Çataklı, "Yoğun yağış Bursa'nın ilçelerinde hasara yol açtı. Bulunduğumuz 2 köyde can kayıpları da yaşandı. Organize sanayi bölgesinde bazı tesislerin etkilendiğini ve tarım arazilerinde hasarlar oluştuğunu biliyoruz. Olayın akabinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye gelmiştik. Bakanımız incelemeler yaptı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Gece boyunca talimatlar doğrultusunda bütün ekiplerimiz çalıştılar. Şu an bildiğiniz gibi Dudaklı Mahallesi'nde bir engelli vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Kayacık köyünde de 4 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

İnsanlı Hava Aracı (İKU) çalışmalara katılıyor

"Şu anda 1 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geceden bu yana AFAD koordinasyonunda arama kurtarma başlamıştı, şu anda muhtemel dere yatağı 4 bölgeye ayrıldı, 450 metrelik mesafelerle her birine 28 kişiden oluşan arama kurtarma personeli görev yapıyor. 28 kişilik ekiplerin dışında da arama kurtarma yapanlarla beraber toplam 200 kişi çalışmalara katılıyor" diyen Çataklı, "AFAD personelimiz, JAK, sivil toplum kuruluşları var. Birbiri ile nöbetleşe çalışıyorlar. Dudaklı Mahallesi'ne selin getirdiği ciddi bir malzeme var. Sokakta ve evin giriş katlarında yığılmalar oldu. Çalışmalar hızla devam ediyor. Şu anda 74 araç bu enkazı kaldırmak için çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediyesi koordinesinde ilçe belediyelerimizin desteği de var. Akşamdan bu yana bir insanlı keşif uçağı hava aracı (İKU) aramadan çalışmaya katılıyor" şeklinde konuştu.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Hasar tespit çalışmalarını 3 aşamalı düşündüklerini ifade eden Çataklı, "Konut ve iş yerlerinde gelen hasarı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 12 ekiple 24 kişi hasar tespit çalışmalarına katılıyor. Tarım hasarları konusunda Tarım Orman İl Müdürlüğü 26 ekip 52 kişiyle hasar tespit çalışmaları yapıyor. Bir de konutların içindeki eşya ve benzeri hasarlar konusunda defterdarlığımızın koordinesinde çalışma yürütülüyor. İşin psiko-sosyal yönü de var. Aile Bakanlığı tarafından oluşturulmuş 12 ekip 24 kişi de bu anlamda vatandaşlarla görüşüyor ve aileleri ziyaret ediyor. Akşamdan bu yana itibaren Kızılay, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ihtiyaç sahiplerinin beslenme ihtiyaçlarını 3 öğün olmak şartıyla giderecek. Kızılay koordinasyonunda hijyen malzemesi dağıtımı da burada devam edecek. Burada STK'ların da önemli bir gayreti var. İlk andan beri hayatın normale dönmesi için yapılan tespitlerin sonucunda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması için de 500 bin TL acil yardım ödeneği Bursa Valiliği'ne gönderildi. Yapılan hasar tespitleri sonucunda maddi yardımlar yapılmaya başlanacak" ifadelerini kullandı - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Haber
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Fuat Oktay Mahir Ünal Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Seda Sayan Bülent Ersoy Safiye Soyman
Spor Falcao Adem Büyük Burak Yılmaz Yılmaz Vural Tahir Karapınar
Daha Fazla Ateş Bursa Emekli Gaziantep
Şu an buradasınız: Afet bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 11:13:05. #1.15#
title