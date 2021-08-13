Afet bölgesi ilan edilen yerler ve şehirler neresi? 13 Ağustos nereler afet bölgesi ilan edildi? Afet bölgesi ilan edilmesi nedir, ne demek?

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 25'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Karadeniz'in afet bölgesi olduğunu açıkladı. Bunun ardından nereler afet bölgesi ilan edildi. Afet bölgesi nedir, ne anlama geliyor merak edildi. Peki, Afet bölgesi ilan edilen şehirler neresi? 13 Ağustos nereler afet bölgesi ilan edildi? Afet bölgesi ilan edilmesi nedir, ne demek?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Bölgede halka seslenen Erdoğan, Batı Karadeniz'in afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar afet bölgesi ilan edilen şehirler neresi? 13 Ağustos Cuma nereler afet bölgesi ilan edildi? Afet bölgesi ilan edilmesi nedir, ne demek? merak etti. Detaylar sizlerle...

NERELER AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Bu arada diğer afet bölgelerinde de ifade ettiğim gibi aynısını söylüyorum genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın ve Sinop."

Bölgede halka seslenen Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Buna göre afet bölgesi ilan edilen yerler:

- Kastamonu

- Bartın

- Sinop

şehirlerimizdir.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ NE DEMEK?

Yangın, heyelan, sel, deprem vb. gibi doğal afetler sonucunda bazı bölgelerde yaşam olumsuz etkilenmektedir. Bu bakımdan doğal afetlerin olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek için bazı bölgeler afet bölgesi olarak ilan ediliyor. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde hasarlar kısa süre içerisinde giderilmeye çalışılıyor. Bölgedeki vatandaşlara birçok destekten faydalanabiliyor. Kısacası afet bölgesi kapsamında olan yerler ve kişiler bazı desteklerden yararlanabilmektedir.