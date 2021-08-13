Afet bölgelerine yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar Resmi Gazetede
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Afet bölgelerine yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar Resmi Gazetede

Afet bölgelerine yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar Resmi Gazetede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.

Yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılacak.

Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi. Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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