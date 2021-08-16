Afet bölgelerinde elektrik faturaları 3 ay ertelenecek
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Afet bölgelerinde elektrik faturaları 3 ay ertelenecek

Afet bölgelerinde elektrik faturaları 3 ay ertelenecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi'ndeki seller nedeniyle elektrik verilemeyen abone sayısının çalışmalar sonucu 38 bin 326'dan 2 bin 454'e düşürüldüğü belirtilerek, afetten etkilenen bölgelerin elektrik faturalarının 3 ay erteleneceğini duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi'ndeki seller nedeniyle elektrik verilemeyen abone sayısının çalışmalar sonucu 38 bin 326'dan 2 bin 454'e düşürüldüğü belirtilerek, afetten etkilenen bölgelerin elektrik faturalarının 3 ay erteleneceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geçen hafta Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük'te etkili olan seller nedeniyle zarar gören elektrik hatlarına ilişkin açıklamada bulundu. 12 Ağustos günü yapılan hasar tespit çalışmasında 1221 trafonun selden olumsuz etkilendiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"4 ilçe ve 395 köyde mukim 38 bin 326 aboneye güvenlik kaynaklı ya da enerji alt yapısının hasar görmesi nedeniyle elektrik verilemedi. Kastamonu, Bartın ve Karabük'te elektrik dağıtımı yapan Başkent EDAŞ, Sinop'ta elektrik dağıtımı yapan Yeşilırmak EDAŞ ve TEDAŞ ekipleri hızla bölgeye intikal ederek hasar gören enerji alt yapısının onarımı için çalışmalara başladı. Başkent EDAŞ 511 personel, 195 araç, 110 jeneratör, 3 mobil trafo ve 5 drone ile sahada çalışmalarına devam ederken, Yeşilırmak EDAŞ ekipleri 181 personel, 86 araç, 107 jeneratör, 3 mobil trafo ve 1 drone ile sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar sonucu elektrik verilemeyen köy sayısı 16 Ağustos Pazartesi itibariyle 25'e düştü. Selden etkilenen abone sayısı ise 2 bin 454'e geriledi. Ekipler bölgenin alt yapı durumuna göre kırsal bölgelere güvenli ve kademeli bir şekilde enerji arzı sağlamaktadır."AFET BÖLGESİNDE ELEKTRİK FATURALARI 3 AY ERTELENECEK 

Kara yollarının da tahrip olması nedeniyle Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle helikopterlerle afet bölgelerine mobil jeneratör ve elektrik direkleri nakledildiği kaydedilen açıklamada, "Hızlı bir şekilde sisteme entegre edilen mobil jeneratörler sayesinde bir taraftan bakım, onarım çalışmaları sürerken vatandaşların elektriksiz kalmalarının da önüne geçildi. Selin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen bölgelerin elektrik faturaları 3 ay süreyle ertelenecek. Erteleme için ilk etapta abonelerin beyanı esas kabul edilecek" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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