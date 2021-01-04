Afet Barınma Sistemleri Fabrikası'nda sona doğru
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Afet Barınma Sistemleri Fabrikası'nda sona doğru

04.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:59
Afet Barınma Sistemleri Fabrikası'nda sona doğru

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türk Kızılay Afet Barınma Sistemleri Fabrikasının fiziki gerçekleşme oranının yüzde 92'ye ulaştığını ve Mart ayı sonunda faaliyete geçeceğini bildirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türk Kızılay Afet Barınma Sistemleri Fabrikasının fiziki gerçekleşme oranının yüzde 92'ye ulaştığını ve Mart ayı sonunda faaliyete geçeceğini bildirdi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Öznur Çalık, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Umut Yalçın, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ile fabrika alanında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Çalık burada yaptığı açıklamada, Malatya'da Sümer Holding AŞ'ye ait olan ve 1989'da tamamlanan 52 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın, o tarihten bu yana hiç kullanılmadığını, yıllardır atıl halde bulunan fabrikanın Türk Kızılay tarafından Afet Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürülmesinde sona gelindiğini ifade etti.

Çalık, fabrikanın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 92'ye ulaştığını ve Mart ayı sonunda faaliyete geçmesinin planlandığını belirterek, "37 bin 500 metrekare kapalı alanda üretime başlayacak fabrikadan dünyaya ürünler ihraç edilecek, bu yatırım kente ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fabrikada yaklaşık bin kişinin istihdam edileceğini aktaran Çalık, bu alanda "lojistik köy" projesinin de hayata geçmesi için gerekli girişimlerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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