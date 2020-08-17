Afet anında mobil uygulama hayat kurtaracak
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Afet anında mobil uygulama hayat kurtaracak

Serdivan Belediyesince afet anında vatandaşlara daha çabuk ulaşılması ve hızla müdahale edilebilmesi amacıyla mobil afet uygulaması geliştirildi.

Afet anında mobil uygulama hayat kurtaracak
17.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:33

Serdivan Belediyesince afet anında vatandaşlara daha çabuk ulaşılması ve hızla müdahale edilebilmesi amacıyla mobil afet uygulaması geliştirildi.

Afet anında vatandaşlar, ulaşabilecekleri en yakın toplanma alanlarına mobil aplikasyon sayesinde yönlendirilebilecek.

Enkaz altında kalınması durumunda uygulamada var olan "panik butonu"na basılarak birinci dereceden yakınlara ve belediyeye konum bilgisi gönderilebilecek.

Kullanıcıların kendi profilini oluşturabileceği uygulamada, yapı sorgulama özelliğiyle oturdukları binanın hangi deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini de görebilecek.

"Çok can kurtarmaya vesile olabileceğine inanıyorum"

Serdivan Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 21 yıl önce meydana gelen Marmara Depremi'nde zor günler yaşadıklarını belirterek, Allah'tan bir daha bu tür acıları yaşatmamasını temenni etti.

Afetleri önlemenin mümkün olmadığını ama önlem alabileceğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Devir artık yapay zeka devri. Bilimden, teknolojiden, ilimden çok iyi istifade etmemiz gerekir. Herhangi bir hadisede bu uygulamadan istifade edebileceğime inandım. Belki hayatımızda bir kez işe yarayacak ama o bir kezde can ve canları kurtarmış olacak. Serdivan Belediyesi çok ilklere imza attı. Çok can kurtarmaya vesile olabileceğine inanıyorum."

Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım da güzel çalışmaya imza atan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve çalışanlarına teşekkür etti.

"Vatandaşlara güvenli şekilde ulaşmak istiyoruz"

Serdivan Belediye Başkanı Alemdar ise afet ve acil durum müdahale planı hakkında bilgi vererek, geliştirdikleri mobil afet aplikasyonla ilgili sunum yaptı.

Amaçlarının ilçede yaşayan tüm vatandaşlara herhangi bir afet durumunda güvenli şekilde ulaşmak olduğunu vurgulayan Alemdar, şunları söyledi:

"En son havai fişek fabrikasındaki patlama nedeniyle çalışanların civar mahallelerdeki yakınları panik yaşadı. Durumu nedir, ne değildir, bir anda internet kilitlendi. O vatandaştan biri 'güvendeyim' butonuna bastığında bütün bilgileri 'güvendeyim' diye yakınlarına gidiyor. Herhangi bir sel, afet durumunda 'panik butonu'na bastığında bütün bilgileri belediyeye ulaşıyor. Kimse yetkili, ulaşabildiği yakınları, yanına giderek onu çok rahatlıkla panik durumundan kurtarma şansı var."

Kaynak: AA

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