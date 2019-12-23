AFDK, Salihli Belediyespor'u 3-0 galip ilan etti

23.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:37

Amatör Lig'de 9 kırmızı kartın çıktığı ve yarıda kalan Aliağa Futbol A.Ş. karşılaşması ile ilgili kararını açıklayan Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Salihli Belediyespor'u 3-0 hükmen galip ilan ederken, kulüplere para cezası, 9 futbolcuya ise men cezası verdi.



Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Salihli Ramiz Turan Stadı'nda oynanan BAL 8. Grup 13. hafta karşılaşmasında Salihli Belediyespor ile Aliağa Futbol arasında oynanan ve Salihli Belediyespor'un 2-0 önde olduğu karşılaşmada çıkan olaylar sonrası hakem 9 futbolcuya kırmızı kart göstermesi, maçta yeterli oyuncu kalmayınca hakemin karşılaşmayı 79. dakikada tatil etmesi ile ilgili kararını açıkladı. Salihli Belediyespor'un 3-0 galip ilan eden AKDF, çıkan olaylar nedeniyle Salihli Belediyespor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası ve 5 bin 900 TL para cezası, Aliağa'ya ise bin 500 TL ceza kesti.



Futbolculara ceza yağdı



AFDK, Salihli Belediyespor'a takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile 900 TL para cezası ve ayrıca çıkan saha olayları nedeni ile 5 bin TL para cezası ile 1 maç seyircisiz oynama cezası verirken, Aliağa'ya ise takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile bin 500 TL para cezası verdi. Çıkan olaylar sebebiyle futbolculara da ceza yağdıran AFDK, Salihli Belediyesporlu Gökhan Konur, Mustafa Çay ve Arda Şahin'e 3 maç ceza verirken, Aliağa Futbol AŞ'nin futbolcularından Aykut Geçmen'i 7, Emre Balak'ı 5, Enes Yıldırım'ı 4, Güray Kula ve Özkan Yılmaz'ı 3, Necati Önal'ı ise 2 maç ile cezalandırdı.



Kurul ayrıca Salihli Belediyesi basın biriminde görevli Murat Muzaklar'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.



Öte yandan Salihli Belediyespor'un 3-0 galip ilan edilmesinin ardından, yeşil-beyazlı ekip puanını 15'e yükseltti. - MANİSA

Kaynak: İHA