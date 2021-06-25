AfDB Başkanı Adesina Kovid-19 nedeniyle kıta ekonomisinde 190 milyar dolarlık kayıp yaşandığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AfDB Başkanı Adesina Kovid-19 nedeniyle kıta ekonomisinde 190 milyar dolarlık kayıp yaşandığını söyledi

AfDB Başkanı Adesina Kovid-19 nedeniyle kıta ekonomisinde 190 milyar dolarlık kayıp yaşandığını söyledi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika ekonomisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 190 milyar dolarlık kayıp yaşandığı öne sürüldü.

Afrika ekonomisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 190 milyar dolarlık kayıp yaşandığı öne sürüldü.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, çevrimiçi düzenlenen "AfDB 2021 Yıllık" toplantısında yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kıta ekonomisinde 190 milyar dolarlık kayıp yaşandığını belirtti.

Kovid-19 yüzünden 30 milyon kişinin yoksullaşmasına neden olabileceğini kaydeden Adesina, 2021 yılın sonunda tahmini 39 milyon insanın yoksul olabileceğine işaret etti.

Adesina, AfDB'nin küresel sermaye piyasalarında 3 milyar dolarlık bir sosyal etki tahvilinin lansmanı ile Afrika ekonomilerine hızlı adımlar attığını söyledi.

AfDB'nin ayrıca 10 milyar dolarlık bir Kriz Müdahale Tesisi duyurduğunu aktaran Adesina, "Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine 28 milyon dolar sağladık. Hayatları ve geçim kaynaklarını kurtardık." dedi.

Adesina, 2021'de yüzde 3,4'lük bir ortalama Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyümesi ile kıtanın toparlandığını da belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Kenya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 asker öldü
Kenya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 asker öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Emel Sayın Merve Dizdar Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AfDB Başkanı Adesina Kovid-19 nedeniyle kıta ekonomisinde 190 milyar dolarlık kayıp yaşandığını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 01:47:45. #1.14#

title