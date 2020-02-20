AfD, silahlı ve Türk bayraklı kişilerin resmedildiği 'ırkçı boyama kitabı' için özür diledi
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AfD, silahlı ve Türk bayraklı kişilerin resmedildiği 'ırkçı boyama kitabı' için özür diledi

Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi tarafından hazırlanan, içinde Türk bayraklı ve silahlı kişilerin de resmedildiği "ırkçı boyama kitabı" tepkilere yol açtı. Parti, kitapçığın "hazır olmadan" yayınlandığını söyleyerek özür diledi

20.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:22
AfD, silahlı ve Türk bayraklı kişilerin resmedildiği 'ırkçı boyama kitabı' için özür diledi

'da aşırı sağcı AfD partisi tarafından hazırlanan, içinde Türk bayraklı ve silahlı kişilerin de resmedildiği "ırkçı boyama kitabı" tepkilere yol açtı. Parti, kitapçığın "hazır olmadan" yayınlandığını söyleyerek özür diledi.


Tartışmaya konu olan boyama kitabı, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Krefeld kentinde düzenlenen Almanya için Alternatif (AfD) partisi etkinliğinde dağıtıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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