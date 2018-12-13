Afd'nin 'Güneyli Asil Bağışçı'sı Münihli Milyarder Finck Mi?

2017'de yapılan Almanya genel seçimlerinde büyük bir seçim kampanyası yürüterek meclise giren aşırı sağcı AfD'nin, yeni bir parti olmasına rağmen kampanyayı nasıl finanse ettiği hala karanlıkta. AfD'nin kampanyasının ardında Stuttgart'ta kurulu 'Hukuk Devleti ve Özgürlükler Derneği' var. Ancak bu derneğin para kaynağı da karanlık. Derneğe para akıtanların izini süren Süddeutsche Gazetesi, NDR ve WDR televizyonu muhabirleri, derneğin destekçileri arasında Münihli milyarder Augsut von Finck'in izine ulaştı. Federal Meclis tarafından araştırılan derneğin AfD ile koordineli hareket edip bağışçılarla parti arasında aracılık yaptığı şüphesinin doğruluk kazanması, partinin yasadışı yollardan finanse edildiği anlamına geliyor.

YENİ DELİL TELEFON MESAJI

Süddeutsche Gazetesi, AfD'nin eski başkanı Frauke Petry'nin cep telefonuna gelen kısa bir mesajı yeni delil olarak yayınladı. Mesajda AfD'li bir yetkili Petry'ye Ströer adlı billboard reklam şirketinin acilen kendisiyle görüşmek istediğini yazıyor. Petry'nin "Konu ne" sorusuna AfD'li yetkili "Kampanya konusunda güneyli asil bağışçıyla koordinasyon" yanıtını veriyor. Buradaki koordinasyondan dernek ve partinin reklam kampanyası sözkonusuysa ve parti başkanı Petry bu görüşmeye dahil ediliyorsa, AfD'nin Stuttgart'taki dernek üzerinden yasadışı yollardan finanse edildiği ortaya çıkıyor. AfD Grup Başkanı Alexander Gauland, gazetenin kim bu asil güneyli sorusuna bilgisi olmadığı yanıtını verdi.