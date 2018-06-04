Afd Lideri Gauland'ın Nazi Dönemini "Kuş Pisliği"Ne Benzetmesi Tepki Çekti

Almanya'da aşırı sağ Almanya için Alternatif AFD partisinin lideri Alexander Gauland, 12 yıllık Nazi rejimini "bir kuş pisliğinden ibaret" diye niteleyince tüm siyasi çevrelerden tepki çekti.

77 yaşındaki Gauland tartışma yaratan ifadeyi partisinin gençlik kanadı olan Genç Alternatif'in Cumartesi günkü kongresinde kullanmıştı.

Gauland, "Hitler ve Naziler, bin yıllık başarılı Alman tarihinde bir kuş pisliğinden ibarettir" demişti.

İktidar koalisyonundan siyasetçiler ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gauland'ı Nazi zulmünü "önemsizleştirmeye çalışmakla" suçladı.

Angela Merkel'in Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanca attığı tweette "50 milyon savaş kurbanı, Yahudi Soykırımı ve topyekün savaş AfD ve Gauland için sadece 'bir kuş pisliği'! Partinin itibarlı maskesinin ardında bu var" diye yazdı.

https://twitter.com/_A_K_K_/status/1002874023716454400

Gauland Pazar günü yaptığı açıklamada ise Nazi döneminin kurbanlarına hakaret ettiği iddiaların reddetti ve "kuş pisliğinin", "Alman dilindeki en aşağılayıcı ifadelerden biri olduğunu" savundu.

Almanya'da ana muhalefet partisi olan AFD, Alman parlamentosu Bundestag'da 94 sandalyeyle temsil ediliyor.

AFD Bundestag'a ilk kez geçen Eylül'de katıldı.

Yahudi Soykırımı Holokaust'un inkarı Almanya'da beş yıla dek hapis dahil, ceza gerektiren suç kapsamına giriyor.