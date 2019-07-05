AFCON Tur 16: Madagaskar Vs Kongo

Madagaskar V Kongo arasında gerçekleşen 16 ihtilafın ardından AFCON turu öncesi bu istatistikleri inceleyin. Önceki toplantılarında Kongo'ya 6-1 kaybetmesine rağmen, Madagaskar gruplarını ilk AFCON'larında topladıktan sonra eleme turlarına girdi.

Madagaskar V Kongo arasında gerçekleşen 16 ihtilafın ardından AFCON turu öncesi bu istatistikleri inceleyin. Önceki toplantılarında Kongo'ya 6-1 kaybetmesine rağmen, Madagaskar gruplarını ilk AFCON'larında topladıktan sonra eleme turlarına girdi.

Kaynak: Dugout

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