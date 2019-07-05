AFCON Tur 16: Gana Vs Tunus
Gana ve Tunus arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri kontrol edin. Bu iki takım AFCON 2012'de en son buluştuğunda, Kara Yıldızlar 2-1 galip geldi. Gana turnuvada yenilmez, ancak üç maçtan sadece birini kazandı. Tunus, André Ayew’in Gana’nı geçmelerine yardımcı olmak için kilit adamları Wahbi Khazri’yi arıyor olacak.
Gana ve Tunus arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri kontrol edin. Bu iki takım AFCON 2012'de en son buluştuğunda, Kara Yıldızlar 2-1 galip geldi. Gana turnuvada yenilmez, ancak üç maçtan sadece birini kazandı. Tunus, André Ayew'in Gana'nı geçmelerine yardımcı olmak için kilit adamları Wahbi Khazri'yi arıyor olacak.
Kaynak: Dugout
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