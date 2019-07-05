AFCON Tur 16: Gana Vs Tunus

Gana ve Tunus arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri kontrol edin. Bu iki takım AFCON 2012'de en son buluştuğunda, Kara Yıldızlar 2-1 galip geldi. Gana turnuvada yenilmez, ancak üç maçtan sadece birini kazandı. Tunus, André Ayew'in Gana'nı geçmelerine yardımcı olmak için kilit adamları Wahbi Khazri'yi arıyor olacak.