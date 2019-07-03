AFCON Efsaneleri: Seyi Olofinjana
Parkın ortasındaki bir santral olan Seyi Olofinjana, 2008-09 sezonunda Stoke City ile bir sezon geçirdi. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Arsenal'e karşı kazanılan bir grev de dahil olmak üzere kırmızı ve beyaz olmak üzere iki gol attı.
Parkın ortasındaki bir santral olan Seyi Olofinjana, 2008-09 sezonunda Stoke City ile bir sezon geçirdi. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Arsenal'e karşı kazanılan bir grev de dahil olmak üzere kırmızı ve beyaz olmak üzere iki gol attı.
Kaynak: Dugout
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