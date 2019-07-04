AFCON Efsaneleri: Mamady Sidibe

Eski Stoke City ve Mali, Mamady Sidibe'yi, Stoke City'nin ilk Premier Lig galibiyet golünü attığında tarih yazdı. Eski Mali uluslararası, Staffordshire'da unutulmaz bir günde Aston Villa'ya karşı başını sallamak için en yükseğe yükseldi. Eski Potters'ın ileriye dönük diğer olaylarından bazılarına kırmızı ve beyaz olarak bakın.