AFCON Efsaneleri: Mamady Sidibe

Eski Stoke City ve Mali, Mamady Sidibe'yi, Stoke City'nin ilk Premier Lig galibiyet golünü attığında tarih yazdı. Eski Mali uluslararası, Staffordshire'da unutulmaz bir günde Aston Villa'ya karşı başını sallamak için en yükseğe yükseldi. Eski Potters'ın ileriye dönük diğer olaylarından bazılarına kırmızı ve beyaz olarak bakın.

Eski Stoke City ve Mali, Mamady Sidibe'yi, Stoke City'nin ilk Premier Lig galibiyet golünü attığında tarih yazdı. Eski Mali uluslararası, Staffordshire'da unutulmaz bir günde Aston Villa'ya karşı başını sallamak için en yükseğe yükseldi. Eski Potters'ın ileriye dönük diğer olaylarından bazılarına kırmızı ve beyaz olarak bakın.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.