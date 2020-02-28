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AFC Ajax'ın Real Madrid Zaferi

1995-1996 Şampiyonlar Ligi D grubu maçında AFC Ajax ve Real Madrid Santiago Bernabéu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Jari Litmanen ve Patrick Kluivert'in golleriyle AFC Ajax'ın 2-0 galip geldiği maçın özel arşiv görüntülerinden derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

1995-1996 Şampiyonlar Ligi D grubu maçında AFC ve Santiago Bernabéu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Jari Litmanen ve Patrick Kluivert'in golleriyle AFC Ajax'ın 2-0 galip geldiği maçın özel arşiv görüntülerinden derlediğimiz Dugout farkıyla sizlerle.

Kaynak: Dugout

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