AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 35 bin 496'sı tahliye edildi
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AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 35 bin 496'sı tahliye edildi

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 35 bin 496'sı tahliye edildi
01.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 65 bin 511 kişiden 35 bin 496'sının tahliye edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 65 bin 511 kişiden 35 bin 496'sının tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 155 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 65 bin 511 kişi karantinaya alındı.

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 35 bin 496'ya ulaştı. Bu kişiler, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

Karantina ve tahliye işlemleri sırasında 1990 AFAD personeli görev aldı.

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek gruplarında 1097 AFAD personeli 444 araçla mesai yapıyor.

AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 68 milyon 486 bin 214 lira oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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